Jedan stranac oduševio je korisnike društvenih mreža nesebičnim gestom prema napuštenoj životinji koja se borila sa velikim vrućinama i žeđu.

Njegova objava na Reditu za kratko vreme postala je viralna i prikupila više od hiljadu pozitivnih reakcija, a brojni korisnici istakli su da ih je priča iskreno dirnula.

Sve je počelo kao simpatična šala. Turista je objavio fotografiju uz opis da je tokom odmora u Hrvatskoj upoznao "slatku Hrvaticu". Mnogi su očekivali ljubavnu priču, ali ih je dočekalo potpuno drugačije iznenađenje.

Na fotografiji nije bila devojka, već mlada ovca koju je pronašao na napuštenoj farmi. Iza duhovite objave krila se priča o životinji koja je, kako tvrdi, živela potpuno sama, bez dovoljno vode tokom velikih letnjih vrućina.

Prilikom prvog susreta shvatio je da je ovca ozbiljno dehidrirana. Kako je ispričao, čim joj je doneo vodu, životinja je popila čak šest litara odjednom, što ga je dodatno uverilo da joj je pomoć bila neophodna.

Dirnut prizorom, odlučio je da ne okrene glavu. Tokom narednih dana odmora svakodnevno je pešačio do napuštene farme noseći svežu vodu kako bi životinji olakšao boravak na visokim temperaturama.

Njegov gest izazvao je brojne pozitivne komentare na društvenim mrežama. Mnogi su ga nazvali pravim herojem, ističući da je pokazao koliko malo pažnje i saosećanja može da napravi ogromnu razliku.

Iako je na Korčulu stigao kao turista, svojim postupkom ostavio je snažan utisak i pokazao da odmor nije samo vreme za uživanje, već i prilika da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.