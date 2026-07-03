Osamdesettrogodišnja Irena Van Egmond preminula je nakon što je pala u svom dvorištu u mestu Bolton, u američkoj saveznoj državi Misisipi, a sumnja se da je uzrok smrti bio dugotrajno izlaganje visokim temperaturama.

Nakon što je pala, njen suprug Rik pokušao je da joj pomogne, ali je i sam izgubio ravnotežu i pao, zbog čega više nije mogao da ustane. Pozvao je hitne službe, međutim, pomoć je stigla tek posle više od tri sata, tokom kojih su oboje ostali na jakom suncu.

Lokalni mrtvozornik Džeramaja Hauard izjavio je da se sumnja da je Irena preminula usled posledica izlaganja ekstremnoj vrućini.

Skrhan gubitkom supruge, Rik je ispričao da će mu ona nedostajati više nego što reči mogu da opišu, ali da utehu pronalazi u veri.

- Nedostajaće mi više nego što iko može da zamisli, ali verujem da je sada sa Isusom Hristom i da ćemo se jednog dana ponovo sresti - rekao je on.

Bračni par proveo je zajedno više decenija, odgajio sedmoro dece i putovao širom Sjedinjenih Američkih Država. Rik kaže da želi da njegova supruga ostane upamćena kao brižna, požrtvovana i duboko verujuća žena koja je svojom dobrotom ostavljala trag gde god da se pojavi.

Na društvenim mrežama napisao je da je Irena preminula na mestu koje je najviše volela – među cvećem u svojoj bašti.

- Sada slavi sa Isusom -poručio je u emotivnoj objavi, uz apel građanima da budu posebno oprezni tokom velikih vrućina, jer posledice mogu biti kobne za svega nekoliko sati.

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