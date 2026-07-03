Nekada su se ljudi sa mora vraćali sa pričama o tome koliko je voda bila topla, gde su najbolje lignje ili na kojoj plaži se najlepše zalazi sunce. Danas se, izgleda, prvo priča o tome koliko košta ležaljka.

Jedna objava iz Pefkohorija, na fejsbuk grupi Grčka info ovih dana zapalila je društvene mreže. Turistkinja koja se trenutno odmara u ovom popularnom grčkom letovalištu podelila je fotografije prepune gradske plaže i napisala da je ostala razočarana prizorom koji ju je sačekao.

Kako kaže, polovina plaže zauzeta je ležaljkama koje se iznajmljuju za 20, 30, pa čak i 40 evra uz obaveznu konzumaciju dva pića. Dodala je da, ako ne poranite već oko šest ili sedam ujutru, teško da ćete uspeti da zauzmete mesto. Iako priznaje da je more prelepo i kristalno čisto, smatra da ovakav prizor više liči na borbu za mesto nego na odmor.

Ta objava izazvala je na desetine komentara, ali vrlo brzo rasprava više nije bila samo o Pefkohoriju. Ljudi su počeli da upoređuju cene, gužve i uslove u drugim letovalištima, pa se otvorilo pitanje koje mnogi postavljaju ovog leta da li je danas skuplje letovati u Grčkoj ili u Crnoj Gori?

Dok jedni ne mogu da zamisle odlazak na plažu bez ležaljke i beach bara, drugi ne razumeju kako je to uopšte postalo normalno.

"Od kad su ležaljke postale moranje? Uzmeš svoj suncobran, preko peškir i kraj. Em lepše, em uštediš 40 evra, što je iskreno previše za ležaljke i piće", napisala je jedna žena.

Sličnog mišljenja bio je i drugi turista.

"Ništa lepše nego kad zabodeš svoj suncobran, raširiš peškire i uživaš na plaži ceo dan. Ne razumem ljude koji se naguraju u beach bar na ležaljke i tako nagurani sede jedni drugima na glavi."

Neki su sve saželi u jednu rečenicu.

"Ja na more ne idem da bih bila u ležaljci. Na more idem zbog peska i mora."

S druge strane, javili su se i oni koji smatraju da se Pefkohoriju čini nepravda. Iskusni gosti ovog mesta tvrde da najveće gužve postoje samo u samom centru, dok je dovoljno prošetati nekoliko minuta levo ili desno od mola da biste pronašli mnogo širu plažu na kojoj ima mesta i za peškire i za suncobrane.

"Ljudi koji kažu da je u Pefkohoriju uska plaža očigledno nisu mrdnuli od centra, jer čim se krene levo ili desno, za nekoliko minuta dolazi se do delova plaže koji su toliko široki da može fudbal da se igra."

Slično razmišlja i jedna turistkinja koja smatra da ljudi sami prave gužvu.

"Zašto se grčite na tom malom delu plaže kada samo 100 metara dalje imate divno prostranstvo? Naš mentalitet je da svi moraju u epicentar."

U celu priču ubrzo su se uključili i oni koji trenutno letuju u Crnoj Gori, tvrdeći da situacija tamo nije ništa bolja, pa čak ni jeftinija.

"U Petrovcu je set ležaljki 40 evra, na plaži Lučice 30 evra. Ako hoćete peškire, doplaćujete još pet evra po komadu, a ako dolazite kolima, plaćate i parking", napisao je jedan turista, uz opasku da se zbog toga ne može reći da je samo Grčka skupa.

Naravno, bilo je i onih kojima cela priča oko ležaljki uopšte nije jasna.

"Čime ste tačno razočarani? Zato što ne možete da iznajmite ležaljku ako dođete posle sedam ujutru?", upitao je jedan korisnik.

Drugi su otišli i korak dalje.

"Dosadni ste više sa tim ležaljkama. Daj Bože da ih podignu i na 100 evra."

Možda upravo u tome i leži odgovor zašto su mišljenja toliko podeljena. Nekome je odmor nezamisliv bez udobne ležaljke, konobara koji donosi piće i muzike iz beach bara. Drugima je dovoljan peškir, hlad bora i nekoliko kvadrata slobodne plaže.

Jedno je, međutim, sigurno - ovog leta više se priča o cenama ležaljki nego o temperaturi mora. A kada se uporede komentari turista koji trenutno borave i u Grčkoj i u Crnoj Gori, stiče se utisak da pitanje više nije gde je skuplje, već gde za svoj novac dobijate više mira. Pefkohori i dalje ima svoje verne goste koji ga ne bi menjali ni za jedno drugo mesto, dok drugi već planiraju da sledeće godine potraže neku mirniju plažu, daleko od gužve i borbe za prvi red do mora.