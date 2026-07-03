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Pefkohori ili Petrovac - gde je skuplje? Zbog ležaljki od 40 evra nastala žestoka rasprava među Srbima
Dok jedni ne mogu da zamisle odlazak na plažu bez ležaljke i beach bara, drugi ne razumeju kako je to uopšte postalo normalno.
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