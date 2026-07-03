Mladić (26) nastradao je pre dva dana u selu Delovce u opštini Suva Reka nakon što ga je pogodio grom, što je potvrdio i komandir policijske stanice i otkrio jezive detalje borbe njegov oca i brata.

Komandir Policijske stanice u Suvoj Reci, Safet Hodža, izneo je više detalja o smrti 26-godišnjaka koji je stradao od udara groma u sredu popodne u planinskom području sela Deloce na Kosovu i Metohiji.

Hodža je u emisiji "tre8tre" na KTV-u rekao da su mladića otac i brat nosili na rukama oko jednog kilometra, nakon čega su naišli na jednog građanina sa automobilom, kojim su nastavili put do medicinskih ekipa.

Prema njegovim rečima, medicinski tim je na licu mesta konstatovao da mladić ne daje znakove života.

"Beživotno telo žrtve nosili su njegov otac i brat oko jedan kilometar, nakon čega su naišli na policijske ekipe. Prema informacijama kojima raspolažemo, žrtva je zajedno sa ocem i bratom boravila u planinskom području sela Deloce. Nalazio se četiri do pet metara udaljen od njih kada ga je grom direktno pogodio, dok su otac i brat indirektno bili pogođeni, ali nisu zadobili telesne povrede. Nakon jednog kilometra naišli su na jednog građanina koji je imao automobil i njime su ga prevezli do ekipe Hitne pomoći. Na tom mestu medicinsko osoblje je konstatovalo njegovu smrt", izjavio je Hodža.

Dvadesetšestogodišnjak je potom prevezen i u Centar porodične medicine u Mušutištu, gde je, kako je rekao Hodža, i drugi lekar potvrdio da ne daje znakove života.

Hodža je naveo i da se mesto na kojem je došlo do udara groma nalazi na nepristupačnom terenu, daleko od puta, zbog čega je policijskim i medicinskim ekipama bilo otežano da stignu do lokacije.

Alo/Kossev

BONUS VIDEO