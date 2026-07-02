Premijer Crne Gore Milojko Spajić oglasio se danas povodom toga što su vlasti u Beogradu ubuduće zabranile ulazak u Srbiju Komneniću.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je krajem prošle nedelje da je zabrana ulaska u Crnu Goru vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću “velika greška” zbog koje će Srbija možda morati da uvede recipročne mere.



Odluku kojom je Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, donela je crnogorska policija.

Ovo su pravi razlozi zabrane ulaska Petru Komneniću u Srbiju:

Komnenić je pisao tekstove u kojima oštro napada Vučića i srpske državne strukture.

Opisao je dolazak Vučićevih pristalica u Tivat kao “hibridnu pretnju” i “navijačku situaciju visokog rizika”.

Deportaciju 87 ljudi predstavio kao opravdanu meru Crne Gore.

Kritikovao je Beograd da u pokušaju da skrene pažnju sa Samita u Tivtu.

Pisao je da Vučić “kruniše” Kneževića za lidera Srba u CG,

optužio je prosrpske partije da rade po nalogu Beograda,

zahteve za srpski jezik i trobojku nazvao je politikanstvom.

Vučićev nastup u Njujorku oko Srebrenice nazvao je “navijačkim performansom”.

Napadao je medije i organizacije bliske vlasti u Srbiji zbog “nacionalšovinizma”.

Iako Srbe kao narod napada skroz uvijeno, prioritet su mu tekstovi usmereni protiv Vučićeve politike, uticaja Srbije u CG i prosrpskih aktera koje vidi kao beogradski produžetak!

U nastavku prenosimo neke od napisa Komnenića koje je godinama objavljivao.

„Kako je propao desant na Tivat” – jun 2026.

U tekstu za „Velike priče” Komnenić piše o slučaju grupe državljana Srbije zaustavljene uoči dolaska Aleksandra Vučića u Tivat. Piše da je prethodnica državnoj delegaciji Srbije više ličila na navijačku situaciju visokog rizika nego na uobičajenu pripremu posete, a grupu opisuje kao sumnjivu ekipu. Navodi i ocene crnogorskih službi da je reč o hibridnoj pretnji, dok srpske medije i opoziciju pominje u kontekstu prepoznavanja "Vučićevih lojalista". Ovo je jasan napad na državni vrh Srbije i bezbjednosno-političko okruženje oko Vučića, ali ne i na Srbe kao narod.

Isti slučaj u „Nedeljniku” – jun 2026.

U najavi/sažetku „Nedeljnika” navedeno je da Komnenić piše o deportaciji 87 Vučićevih pristalica iz Crne Gore i da je to predstavio kao opravdanu bezbednosnu meru crnogorskih vlasti, uz ocenu da je Beograd time pokušao da skrene pažnju sa samita u Tivtu. To je direktna kritika zvaničnog Beograda i Vučićevog političkog aparata.

„Mandić, dokumentarci i ‘ustaški okot po našem primorju’” – jun 2026.

Komnenić u ovom tekstu tvrdi da su „pojedini srpski mediji i organizacije bliske Aleksandru Vučiću” plasirali dokumentarce koji, po njemu, obiluju uvredama, obmanama i nacionalšovinizmom. Ovo je jedan od najoštrijih pronađenih primera usmerenih na medijsko-političku strukturu blisku vlasti u Srbiji.

„Ko će sad biti ‘lider Srba u Crnoj Gori’?” – februar 2026.

U ovom tekstu Komnenić piše da je Aleksandar Vučić Milana Kneževića krunisao titulom lidera Srba u Crnoj Gori. Zahteve za srpski jezik, trobojku i dvojno državljanstvo sa Srbijom smešta u okvir političkog pritiska i politikantstva ohrabrenog od zvanične vlasti u Beogradu. To je kritika Beograda i političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori, ali formalno nije napad na srpski narod.

„Prijatelj Milan” – januar 2026.

U tekstu o Milanu Kneževiću, kolektoru u Botunu i odnosima sa Beogradom, Komnenić Kneževića naziva uzdanicom srpskog predsednika Aleksandra Vučića. Tekst je postavljen kao analiza uticaja Beograda na unutrašnje prilike u Crnoj Gori.

Emisija „Načisto” o Srbima u Crnoj Gori i uticaju Beograda – januar 2026.

U blogu sa emisije „Načisto” Komnenić postavlja pitanja o tome da li su zahtevi DNP-a šarada, a zatim ocenjuje da je Beograd izdvojio Milana Kneževića kao svog političkog favorita. U istoj emisiji otvoreno je pitanje zašto je Crna Gora usvajala rezoluciju o Jasenovcu ako Srbija to sama nije uradila, uz Komnenićevo pitanje gostu: „da li smo glupi što smo mi to uradili”. Ovo je oštra kritika politike Beograda i prosrpskih stranaka u Crnoj Gori.

„Kako se kriza u Srbiji odražava na Crnu Goru?” – novembar 2025.

Najava emisije „Načisto” postavlja pitanje da li prosrpske partije u Crnoj Gori, koje podržavaju SNS i Aleksandra Vučića, zaista brinu za interese srpskog naroda i države. Takođe se pita koliko aktuelna vlast u Srbiji preko partnera u Vladi Crne Gore utiče na kurs Podgorice. Ovo je političko dovođenje u pitanje legitimiteta prosrpskih aktera i uticaja Srbije.

„Mandić između sopstvenih i Vučićevih ambicija” – maj 2024.

U ovom tekstu Komnenić Vučićev nastup u Njujorku povodom rezolucije o Srebrenici opisuje kao politički performans, navodeći da je bio „zaogrnut zastavom” i da se „borio” kao navijač. Tekst Mandića stavlja u kontekst političkog odnosa sa Beogradom i Banjalukom.

„Oni ga kao traže, a mi ga kao ne damo” – mart 2021.

U tekstu o Svetozaru Maroviću Komnenić kritikuje i Podgoricu i Beograd, uz osvrt na Vučićevu izjavu da je Crna Gora na srpsko tržište „uspešno plasirala” kriminalne klanove. Komnenić tu priču preokreće na pitanje zašto Marović godinama ostaje van domašaja institucija, i u Crnoj Gori i u Srbiji.

Tekstovi iz 2023. o Đukanoviću i Vučiću

U „Nedeljniku” je 2023. objavljen Komnenićev tekst „Milov recept za još jednu pobedu i da li mu pomaže i Vučić”. Taj tekst, prema dostupnom uvodu i opisima, ne sadrži direktan napad na srpski narod, ali stavlja Vučića u kontekst političke koristi koju je Milo Đukanović mogao da izvuče u crnogorskoj kampanji.