vake godine ista priča. Čim krene leto, prvo se pitamo gde ćemo na more, a odmah zatim i ono mnogo važnije pitanje: koliko će nas sve to koštati?

Jer nije letovanje samo ono što piše u aranžmanu. Tu su gorivo, putarine, hrana, kafa na plaži, ležaljke, parking, sladoled za decu, još jedna večera "samo večeras", pa izlet, pa suvenir. I dok se okrenete, ono što je delovalo kao povoljno letovanje odjednom postane ozbiljan udar na kućni budžet.

Ipak, dobra vest je da iz Srbije i dalje može da se ode na more za razuman novac. Samo treba birati pametno, ne juriti najskuplje termine i ne zaletati se na prvu ponudu koja lepo izgleda na slici.

Šta zapravo znači jeftino letovanje?

Najveća greška je gledati samo cenu aranžmana.

Apartman može da deluje jeftino, ali ako ste daleko od plaže, ako svaki dan jedete napolju i ako za sve morate kolima, račun brzo poraste. Sa druge strane, all inclusive hotel na prvu loptu izgleda skuplje, ali porodici sa decom nekad ispadne mnogo mirnija i isplativija opcija jer su hrana i piće već uračunati.

Zato pre rezervacije uvek saberite sve: smeštaj, prevoz, hranu, parking, ležaljke, udaljenost od plaže i dodatne troškove. More nije samo soba u kojoj spavate.

Grčka - stara ljubav turista iz Srbije

Grčka je i dalje prvi izbor mnogih porodica iz Srbije. Nije najbliža, ali je dovoljno dostupna, ima mnogo apartmana i mesta za svačiji džep.

Ako želite da prođete povoljnije, gledajte severnu Grčku, Olimpijsku regiju i Halkidiki. Paralia, Olympic Beach, Nea Vrasna, Asprovalta, Stavros i Nea Kalikratia često imaju pristojnije cene od ostrva i razvikanih letovališta.

Najbolji trik za uštedu u Grčkoj je apartman sa kuhinjom. Niko ne kaže da treba da kuvate svaki dan kao kod kuće, ali doručak, kafa i poneki ručak iz apartmana umeju lepo da sačuvaju novac.

Najpovoljnije je putovati u junu ili septembru. More je tada često lepše nego u špicu sezone, gužve su manje, a cene mnogo lakše za podneti.

Crna Gora - kad hoćete najbliže more

Crna Gora je za mnoge i dalje najjednostavnije rešenje. Sednete u auto ili autobus i već ste na moru. Nema aviona, komplikovane organizacije ni velikog planiranja.

Ali nije svuda jeftino. Budva, Bečići i Kotor u julu i avgustu mogu ozbiljno da iznenade cenama. Ako čuvate budžet, gledajte Sutomore, Čanj, Bar ili Ulcinj.

Kod Crne Gore je važno da proverite da li smeštaj ima parking. To zvuči kao sitnica dok ne stignete tamo i shvatite da se i parking plaća, i to svakog dana.

Ako možete, birajte jun, kraj avgusta ili septembar. Tada Crna Gora ume da bude mnogo prijatnija i po cenama i po gužvi.

Albanija - više nije tajna, ali još može da bude povoljna

Albanija je poslednjih godina postala ozbiljan izbor za ljude iz Srbije koji žele nešto drugačije, a da ih ne košta kao najskuplji delovi Grčke.

Drač i Valona su praktičniji i često povoljniji, dok su Saranda i Ksamil atraktivniji zbog lepših plaža, ali u sezoni mogu biti skuplji nego što mnogi očekuju.

Ako idete u Albaniju, nemojte birati smeštaj samo po fotografijama. Obavezno čitajte recenzije, proverite udaljenost od plaže, parking i da li apartman ima kuhinju.

Albanija može biti odličan izbor, ali traži malo više pažnje pri planiranju.

Bugarska – često je zaboravimo, a zna da bude dobra za budžet

Bugarska možda nije prva destinacija koja vam padne na pamet kada se pomene more, ali ume da bude vrlo pristojna opcija za povoljnije letovanje.

Sunčev breg, Nesebar i Zlatni Pjasci nude dosta hotela, apartmana i sadržaja, često po cenama koje mogu biti povoljnije od popularnijih letovališta.

Bugarska je dobar izbor za porodice i mlade, ali kao i svuda, treba proveriti hotel. Ne gledajte samo broj zvezdica, već komentare ljudi koji su tamo zaista bili.

Tunis - ako hoćete hotel i hranu bez mnogo dodatnog razmišljanja

Tunis je dobar izbor za one koji žele da plate aranžman i da ne razmišljaju svakog dana koliko će ih koštati ručak, večera i piće.

Hamamet, Sus, Monastir i Djerba često imaju all inclusive ponude koje mogu biti povoljne, posebno ako uhvatite first minute ili last minute.

Ovde je najvažnije da ne gledate samo cenu. Pogledajte ocene hotela, kakva je plaža, šta tačno ulazi u all inclusive i kakvi su komentari gostiju.

Jeftin hotel nije uvek dobar hotel, a to se na moru brzo oseti.

Egipat - nije uvek najjeftiniji, ali može da se isplati

Egipat na prvu loptu ne deluje kao najjeftinije more, ali kada se pronađe dobra akcija, ume da bude odličan izbor.

Hurgada i Šarm el Šeik su najpoznatije opcije. Prednost je toplo more, hotelski sadržaji i all inclusive, pa veliki deo troškova znate unapred.

Najviše se isplati van glavne evropske sezone, u proleće ili jesen, ali dobre ponude mogu da se pojave i tokom leta.

Ako putujete sa decom ili želite odmor bez svakodnevnog planiranja, Egipat može da bude pametna računica.

Turska - nije najjeftinija, ali često daje najviše za novac

Turska možda nije najpovoljnija na papiru, ali često bude najisplativija kada se pogleda šta sve dobijate.

All inclusive hoteli, bazeni, animacija, hrana, plaža i sadržaji za decu nekad vrede više nego jeftin apartman u kom svaki dan morate da smišljate gde ćete jesti.

Alanja, Side, Kemer i Kušadasi nude mnogo hotela različitog cenovnog ranga. Najbolje ponude obično se hvataju kroz first minute popuste ili manje tražene termine.

Za porodice sa decom Turska često bude najmirnija opcija, jer jednom platite i znate na čemu ste.

First minute ili last minute?

Ovo je večita dilema.

Ako imate decu, tačne datume odmora i znate gde želite da idete, first minute je uglavnom sigurniji izbor. Imate veći izbor hotela, soba i termina.

Ako ste fleksibilni i možete da se spakujete za nekoliko dana, last minute može da donese odličnu cenu. Ali tu nema mnogo biranja. Uzimate ono što je ostalo.

Zato last minute nije za svakoga. Neko u tome uživa, a neko bi se samo iznervirao.

Najveća greška kod jeftinog letovanja

Najveća greška je kada izaberemo najjeftiniju ponudu, a ne proverimo šta nas čeka posle.

Smeštaj daleko od plaže, skupa hrana, plaćeni parking, dodatni prtljag, loša lokacija ili hotel sa slabim ocenama mogu da pokvare i najpovoljniji aranžman.

Zato je najpametnije gledati ukupnu cenu, a ne samo ono što piše velikim slovima u ponudi.

Gde onda najjeftinije na more iz Srbije?

Ako želite klasično povoljnije letovanje, najviše smisla imaju Grčka, Crna Gora, Albanija i Bugarska.

Ako želite hotel, obroke i manje dodatnih troškova, pratite Tunis, Egipat i Tursku.

Najbolji savet je jednostavan: ako možete, putujte u junu ili septembru, budite fleksibilni i ne rezervišite prvu ponudu koju vidite.

Jer najjeftinije letovanje nije ono koje najmanje platite prvog dana. Najjeftinije je ono sa kog se vratite odmorni, zadovoljni i bez osećaja da ste potrošili mnogo više nego što ste planirali.