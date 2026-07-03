Crnogorska policija uhapsila je državljanina Rusije Nikitu K. (25), četvrtog osumnjičenog koji se dovodi u vezu s pružanjem logističke podrške osumnjičenima nakon ubistva Darka V. (46), zvanog Prika, u Beogradu. Sumnja se da je upravo Rus taj koji je okupio ekipu čija je uloga bila da prebaci osumnjičene iz Srbije u inostranstvo!

Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, Nikita K. je identifikovan u nastavku istrage usmerene na pronalaženje i procesuiranje osoba koje su pomagale osumnjičenima za teško ubistvo da se sakriju i izbegnu krivično gonjenje.

Kako navode iz policije, sumnja se da je obezbeđivao logističku podršku i stvarao uslove za skrivanje dvojice osumnjičenih za ubistvo, koji su nakon zločina ilegalno prebačeni iz Srbije u Crnu Goru.

Tokom pretresa, na dve lokacije koje je koristio osumnjičeni policija je pronašla falsifikovana dokumenta i marihuanu, koji će biti predmet daljih veštačenja i dokaznog postupka.

Iz Uprave policije poručuju da se nastavlja intenzivna potraga za svim licima koja su na bilo koji način pomagala osumnjičenima za ubistvo, kao i aktivnosti na njihovom lociranju i privođenju pravdi.

Podsetimo, prethodno su uhapšena trojica Rožajaca - Enes N. (45), Haris M. (26) i Aldin M. (34) - zbog sumnje da su omogućili bekstvo i skrivanje Nikolasa K. iz Kule i Danila Dž., za kojima je raspisana međunarodna poternica. Sumnja se da su ih ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom do Podgorice, kao i da su im pomogli u daljem bekstvu.

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, postoji bojazan da su osumnjičeni nakon toga prebačeni iz Crne Gore u treću državu, odnosno Albaniju.

Izvor blizak istrazi navodi da istražitelji proveravaju sumnje da je uhapšeni ruski državljanin imao znatno važniju ulogu od pružanja logistike.

- Postoje indicije koje se proveravaju da je osumnjičeni, osim što je organizovao mrežu za bekstvo i skrivanje, učestvovao i u odabiru osoba koje su bile uključene u realizaciju tog plana - kaže izvor, uz napomenu da su te tvrdnje zasad predmet dalje istrage i nisu zvanično potvrđene.

Darko V., zvani Prika, ubijen je 22. juna oko 15.40 časova u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u beogradskom naselju Kumodraž. Prema dosadašnjim saznanjima, napadač je prišao žrtvi, koja je ustala da se pozdravi s njim, a zatim joj ispalio više hitaca u glavu i telo. U pucnjavi je teško ranjen i Vuk M., koji je i dalje na lečenju.

Raspisana međunarodna poternica

Viši sud u Beogradu je, po predlogu Višeg javnog tužilaštva, raspisao međunarodnu poternicu za Nikolasom K. i Danilom Dž., koji se nalaze u bekstvu. Prema naredbi o sprovođenju istrage, Nikolas K. se tereti za teško ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i za tešku telesnu povredu, dok se Danilo Dž. sumnjiči za pomaganje u izvršenju teškog ubistva. Zbog opasnosti od bekstva, obojici je određen pritvor i za njima je raspisana međunarodna poternica. Pored njih, još dve osobe ranije su uhapšene zbog sumnje da su pomagale osumnjičenima nakon izvršenog krivičnog dela.

Nikolas hapšen zbog droge

Nikolas K. (24) iz Kule, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je 22. juna u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž ubio Priku, ranije je osuđivan zbog posedovanja narkotika.

Osnovni sud u Vrbasu je 2024. godine osudio Nikolasa K. na šest meseci zatvora uslovno, s rokom provere od godinu dana, zbog neovlašćenog držanja opojne droge za ličnu upotrebu.

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