Privorenik je preminuo samo nekoliko sati nakon što je doveden na izvršenje mere pritvora u pritvorsku jedinicu, piše Telegraf.

Prema saznanjima, njemu je rešenjem Osnovnog suda u Vranju, bio određen pritvor do mesec dana, zbog nasilja u porodici.

Njemu je pozlilo u sobi u kojoj je bio smešten, nakon čega su odmah pozvani lekari Hitne pomoći. Medicinska ekipa ubrzo je stigla u zatvor i započela reanimaciju. Uprkos ukazanoj pomoći, pritvorenik je preminuo.

U prisustvu mrtvozornika i nadležnog tužioca, obavljen je uviđaj, nakon čega je konstatovano, da nema tragova nasilja, te da je smrt nastupila prirodnim putem.

Naložena je obdukcija tela preminulog, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

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