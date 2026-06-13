Užas! Sedamnaestogodišnji Emrah S. iz Novog Pazara izgubio je život, kada je kako se sumnja, čistio lovačku pušku i upucao se! Nesrećni mladić je otišao kod svog dede na selo kada se dogodila tragedija.

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u četvrtak, 11. juna u selu Škrijelje kod Tutina. Tragedija je potresla porodicu, prijatelje i brojne građane Novog Pazara i okoline, koji se od mladića opraštaju sa nevericom i tugom.

Prema dosadašnjim saznanjima, Emrah S. je u trenutku nesreće boravio kod svog dede u Škrijelju. Do tragedije je došlo tokom rukovanja lovačkom puškom, odnosno prilikom njenog čišćenja. Iz još uvek nerazjašnjenih okolnosti došlo je do opaljenja oružja, a metak je pogodio maloletnika, prema pisanju portala sandzakdanas.rs

- Nakon nesreće usledila je hitna reakcija prisutnih i pokušali su da mu pruže pomoć, međutim, zadobijene povrede bile su izuzetno teške. Lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt - navodi izvor.

Uprkos naporima da bude spasen, mladić je preminuo od posledica ranjavanja. Na mesto događaja ubrzo su stigli pripadnici policije i nadležni istražni organi koji su obavili uviđaj i započeli prikupljanje svih relevantnih informacija kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Istraga bi trebalo da pokaže kako je došlo do aktiviranja oružja, da li su poštovane sve bezbednosne procedure i da li je puška bila adekvatno obezbeđena u trenutku kada se incident dogodio. Zasad nema zvaničnih informacija koje bi ukazivale na postojanje bilo kakvih drugih okolnosti osim nesrećnog slučaja.

Prema pisanju portala Sandžak danas.rs, nastradali Emrah S. bio je i član lovačke zajednice, a odranije je pokazivao interesovanje za lov i boravak u prirodi. Odrastao je u novopazarskom prigradskom naselju Selakovac. Vest o njegovoj tragičnoj smrti duboko je potresla meštane ovog naselja, Novi Pazar kao i celu Rašku oblast. Mnogi ga pamte kao vedrog i perspektivnog mladića.

Fotografija koja kruži društvenim mrežama, a na kojoj se vidi nastradali mladić u društvu svojih prijatelja lovaca, dodatno je potresla javnost.

Nesrećni Emrah preminuo je 11. juna, sahranjen je sutradan na lokalnom groblju u novopazarskom naselju Selakovac. Porodica, rođaci i veliki broj prijatelja juče su oko 16 sati ispratili tinejdžera do njegove večne kuće. Neutešni roditelji od tuge jedva su stajali na nogama. Iza sebe je ostavio brata i sestru, kao i majku i oca.

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