Užasno! Policija na jugu Srbije uhapsila je Bešira Hamzu koji je osumnjičen da je nožem iskasapio hodžu Gazmenda Tahirovcija iz Dragaša i ostavio ga da iskrvari nasmrt! Tahirovci je posle zločina pobegao, ali su mu ubrzo stavljene lisice na ruke u šumi!

Prema informacijama iz istrage, monstruozno ubistvo se dogodilo u nedelju 28. juna kasno uveče, a osumnjičeni je odmah pobegao i skrivao se u obližnjim šumama. Lokalna policija se ubrzo podigla na noge i krenula u potragu za osumnjičenim krvnikom.

Ubijeni je radio kao hodža u selu Zlipotok kod Dragaša u južnoj srpskoj pokrajini i bio je veoma cenjen i poštovan u svojoj zajednici.

- Ubijen je jedan od boljih ljudi iz ovog kraja. Ubica ga je izbo nožem i ostavio ga da iskrvari do smrti. Kada je telo hodže pronađeno, odmah je bilo jasno da mu nema pomoći - rekao je jedan od meštana ovog sela na Kosovu i Metohiji.

Policija je odmah po saznanju da se zločin dogodio angažovala specijalne jedinice koje su satima tragale za osumnjičenim Gazmendom Tahirovcijem. Dronovi su nadletali obližnje šume, a u jednoj je i pronađen osumnjičeni za ovo krvoločno ubistvo.

- Pored osumnjičenog za ubistvo, policija je uhapsila i njegovog oca, koji je osumnjičen za nepružanje pomoći povređenom licu - rekao je za Alo! izvor iz istrage.

Još uvek nije poznato šta se krije iza ovog zločina. Policija proverava kako je došlo do sukoba između osumnjičenog i ubijenog hodže. Prema dosadašnjim saznanjima, motiv zločina nije povezan s hodžinim radom u džamiji. To je potvrdio i sekretar Islamske zajednice za region Gore, Ajhan Bećiri, koji za Alo! kaže da je šokiran ovim zločinom.

- Privatni sukobi se ovako ne rešavaju. Šokiran sam kao čovek, ali i kao službenik Islamske zajednice. Ovaj slučaj mora da se rasvetli do kraja - rekao je Ajhan Bećiri za Alo!

Utvrđuju se okolnosti zločina.

Ubijeni hodža bio derviš

Ubijeni Gazmend Tahirovci bio je Bošnjak iz Dragaša i dugogodišnji imam sela Zlipotok. Među meštanima bio je poznat kao posvećen verski službenik, pripadnik sufijsko-derviškog reda. Redovno je organizovao okupljanja svojih istomišljenika s kojima je sprovodio derviške rituale. Uživao je poštovanje lokalne zajednice.

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