- Lekari hitne pomoći u Vladičinom Hanu prijavili su tužilaštvu da je u selu Strubal, povređeno dete. Prema izjavama majke, šestogodišnji dečak je pao sa spoljašnjih stepenica, koje vode ka terasi, dok se igrao sa sestrom od strica - kaže izvor za "Blic".

Kako se navodi, utvrđeno je da je dete zadobilo povredu u vidu preloma čeone kosti, zbog čega je prebačeno u UKC Niš.

Naloženo je da se prikupe potrebna obaveštenja i medicinska dokumentacija, te da se OJT u Vladičinom Hanu dostavi izveštaj radi daljeg postupanja.

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