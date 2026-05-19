Tinejdžer je osuđen na zatvorsku kaznu nakon što je usmrtio baku Gloriju Stefenson (86), udarivši je električnim biciklom dok je prelazila pešački prelaz u Sanderlendu u Velikoj Britaniji.

Tragičan incident dogodio se prošlog maja, kada je 19-godišnji Bili Stokou, vozeći neispravan e-bicikl, naleteo na ženu koja je u tom trenutku šetala i vodila psa svoje ćerke. Prema navodima iz istrage, vozilo je bilo tehnički neispravno, a desna kočnica nije funkcionisala. Takođe je utvrđeno da je mladić u trenutku nesreće koristio telefon i da je bio pod uticajem kanabisa.

Nakon sudara, Stokou je pobegao sa lica mesta, sakrio bicikl kod prijatelja i presvukao se, dok je nesrećna žena preminula na licu mesta.

Na suđenju je porodica nastradale opisala Gloriju kao vitalnu i vedru ženu koja je živela aktivno i bila poznata po svom negovanom izgledu i životnoj energiji. Njena deca su istakla da je tragedija mogla biti izbegnuta da je vozač poštovao osnovna pravila bezbednosti i saobraćaja.

Tokom postupka utvrđeno je i da optuženi ima dijagnostikovan ADHD i nizak IQ, ali je sud ipak ocenio da je uprkos tome morao biti svestan posledica svoje vožnje, naročito na nelegalnom vozilu i u takvim uslovima.

Bili Stokou je na kraju osuđen na šest godina i devet meseci zatvora zbog izazivanja smrti opasnom vožnjom.

BONUS VIDEO