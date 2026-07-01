Ruski državljanin Nikita Karandašev uhapšen je zbog sumnje da je pomagao ubicama Darka Veskovića zvanog Prika, srpskim državljanima Nikolasu Kovaču i Danilu Džekuliću.

Iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici, u nastavku aktivnosti na lociranju i lišenju slobode osumnjičenih izvršilaca krivičnog dela teškog ubistva izvršenog u Beogradu, koji su na teritoriju Crne Gore ilegalno prevezeni iz Srbije uz pomoć trojice ranije uhapšenih Rožajaca, identifikovali i Karandaševa.

"Policijski službenici su identifikovali i četvrto lice koje je pružalo logističku podršku u skrivanju i bekstvu osumnjičenih begunaca, a radi se o državljaninu Ruske Federacije N.K. (25), koji je, po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode. N.K. se sumnjiči da je, obezbeđujući logističku podršku i stvarajući uslove za skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja D.Ž. i N.K, osumnjičenih za krivično delo teško ubistvo izvršeno 22. juna 2026. godine u Beogradu, izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje isprave, kao i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz UP.

Navode da su pretresom koji je izvršen kod Karandaševa, na dve lokacije pronađena falsifikovana dokumenta i marihuana:

"Koji će biti predmet daljih veštačenja i dokaznog postupka."

Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji, lociranju i procesuiranju svih lica koja su na bilo koji način pružala pomoć osumnjičenima, kao i na lociranju osumnjičenih lica za krivično delo teško ubistvo.

Ranije juče policija je saopštila da su Rožajci Enes Nokić (45), Haris Mujević (26) i Aldin Mujević (34) uhapšeni zbog sumnje da su nakon ubistva Veskovića u Beogradu omogućili osumnjičenima za tu likvidaciju ilegalan ulazak u Crnu Goru i obezbedili logističku podršku za njihovo bekstvo i skrivanje.

Istakli su da su identifikovali i razotkrili članove te kriminalne grupe, odnosno trojicu Rožajaca, i osumnjičili ih za organizovanje ilegalnog prelaska državne granice, bekstva i skrivanja izvršilaca teškog ubistva.

Objasnili su da su, preduzimajući koordinisane aktivnosti usmerene na suzbijanje organizovanog kriminala, identifikovali trojicu Rožajaca koje sumnjiče da su pružili logističku podršku Veskovićevim ubicama: "U cilju njihovog izvlačenja sa teritorije Srbije i skrivanja."

Iz UP su istakli da sumnjiče Nokića i dvojicu Mujevića da su "organizovali aktivnosti usmerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog dela, obezbeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja".

Vesković je ubijen 22. juna u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

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