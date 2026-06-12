Smrt sedamnaestogodišnjeg S.E. iz Novog Pazara, koji je sinoć stradao u selu Škrijelje kod Tutina nakon opaljenja lovačke puške, i dalje izaziva brojna pitanja i nevericu među građanima Srbije.

Posebnu pažnju javnosti privlači činjenica da je nastradali mladić bio zaljubljenik u lov i da je, prema rečima njegovih poznanika, bio upoznat sa osnovnim pravilima rukovanja vatrenim oružjem. Upravo zbog toga mnogi se pitaju kako je moglo doći do ovako teške nesreće. Prema dosadašnjim informacijama, tragedija se dogodila dok je S.E. boravio kod dede u selu Škrijelje. Tokom čišćenja lovačke puške došlo je do opaljenja, a projektil je pogodio maloletnika i naneo mu smrtonosne povrede.

Međutim, šta se tačno dogodilo u trenucima koji su prethodili opaljenju puške, za sada nije poznato. Zbog toga pripadnici policije i nadležni istražni organi detaljno ispituju sve okolnosti događaja kako bi utvrdili da li je reč o nesrećnom slučaju ili su postojali drugi faktori koji su doveli do tragedije.

Istražitelji će, između ostalog, utvrđivati stanje oružja, način na koji je bilo čuvano, da li je bilo napunjeno, kao i sve druge činjenice koje bi mogle rasvietliti ovaj tragični događaj.

Brojni građani opraštaju se od njega emotivnim porukama, ističući da je reč o mirnom, vrednom i omiljenom mladiću.

S.E. je rođen i odrastao u novopazarskom naselju Selakovac, a njegova iznenadna smrt ostavila je porodicu, prijatelje i poznanike u šoku i neverici. Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o slučaju, a rezultati istrage trebalo bi da odgovore na pitanje kako je došlo do jedne od najtragičnijih nesreća koje su poslednjih godina potresle ovaj kraj. Porodici, prijateljima i svima koji su poznavali nastradalog mladića upućujemo iskrenu podršku i dovu da osaburaju u ovom teškom trenutku.

Alo/Sandzakdanas.rs

BONUS VIDEO