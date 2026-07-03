„Finska je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Šta se time menja za Fince? Samo jedna mala promena: njihova zemlja je sada na mapi nuklearnih ciljeva Rusije“, napisao je Medvedev na društvenim mrežama.



Raduj se, Finska, dostigla si vrhunac bezbednosti, ironično je poručio on.

Prethodno je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova istakla da će Rusija preduzeti političke i vojno-tehničke mere kao odgovor na ukidanje zabrane razmeštanja nuklearnog oružja u Finskoj.

Ranije je finski predsednik Aleksandar Stub odobrio amandmane na Zakon o nuklearnoj energiji i Krivični zakonik, kojima se ukida zabrana uvoza, proizvodnje, skladištenja i upotrebe nuklearnog oružja u toj zemlji.

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