Osnovci su dobili po tablet i knjigu „Knez Mihailo Obrenović III”, a srednjoškolci po laptop i knjigu „Knez Mihailo Obrenović III”.

Gradonačelnik Šapić je tom prilikom podsetio da je pre 14 godina, kada je bio na čelu opštine Novi Beograd, prvi put imao susret s mladim ljudima iz ove opštine, kada su se osnovcima delile simbolične nagrade.

– Trudio sam se da nikako ne propustim taj trenutak, jer sam susret s mladim ljudima više doživljavao kao svoju čast nego što bi to trebalo vama da bude čast, jer vam se obraćao tada predsednik opštine Novi Beograd, a sada gradonačelnik. Često sam i tada govorio, pa i sada, da jednog dana kada ne budem tu gde jesam, moći ću da se hvalim da su, u periodu kada sam predstavljao opštinu ili grad, školu pohađali mladi ljudi koji su postali najbolji umetnici, naučnici, sportisti, biznismeni. Život je pred vama. Vi ste realno ono najbolje što ovaj grad i ovo društvo imaju. Želim vam mnogo sreće u svemu onome što vas čeka u životu. Budite onakvi takvi jeste i bez obzira na to što polako ulazite u svet odraslih, slušajte svoje roditelje. Kako vreme bude prolazilo, shvatićete da sve one stvari koje su vam nekada bile nerazumne ili preterane, jesu stvari koje su vaši roditelji u jednom momentu svog života prošli i da ne postoji niko na ovom svetu ko vam više želi dobro od vaših roditelja. Čak i kada greše, i tada vam žele dobro i zato ih slušajte – rekao je Šapić, obraćajući se učenicima generacije.

Na kraju je istakao da svi treba da budemo ponosni na ove mlade ljude.

– Svako od nas, koliko god bude mogao, pomoći će vam u vašem daljem napretku i odrastanju. Moja je čast što sam danas pred vama, puno sreće u životu, dobro zdravlje i sve najbolje vam svima želim – poručio je Šapić.

Grad Beograd je 2019. godine doneo odluku da učenici generacije osnovnih škola ubuduće uz knjige dobijaju i tablet računare, a da učenici generacije srednjih škola uz laptop računare, koje su do tada dobijali, dobijaju i knjige.