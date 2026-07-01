Policija je uhapsila je Bešira Hamzu koji je osumnjičen da je nožem iskasapio hodžu iz Dragaša na KIM, Gazmenda Tahirovcija. Prema informacijama iz istrage, ubistvo se dogodilo u nedelju kasno uveče, a osumnjičeni je odmah pobegao i skrivao se u obližnjim šumama.

Ubijeni je radio kao hodža u selu Zlipotok kod Dragaša i bio je veoma cenjen u zajednici.

-Ubijen je jedan od boljih ljudi iz ovog kraja. Ubica ga je izbo nožem i ostavio ga da iskrvari do smrti. Kada je telo hodže pronađeno odmah je bilo jasno da mu nema pomoći, rekao je jedan od meštana ovog sela.

Policija, odmah po saznanju da se zločin dogodio, angažovala je specijalne jedinice koje su satima tragale za osumnjičenim. Dronovi su nadletali obližnje šume, a u jednoj je i pronađen osumnjičeni za ovo ubistvo.

-Pored ubice, policija je uhapsila i njegovog oca koji je osumnjičen za nepružanje pomoći povređenom licu, rekao je za Alo! izvor iz istrage.

Još uvek nije poznato šta se krije iza ovog zločina. Policija proverava kako je došlo do sukoba između osumnjičenog i ubijenog. Prema dosadašnjim saznanjima, motiv zločina nije povezan sa hodžinim radom u džamiji. To je potvrdio i sekretar Islamske zajednicr za region Gore, Ajhan Bećiri, koji za Alo! kaže da je šokiran ovim zločinom.

-Privatni sukobi se ovako ne rešavaju. Šokiran sam kao čovek ali i kao službenik Islamske zajednice. Ovaj slučaj mora da se rasvetli do kraja, rekao je on.

Piše M.J.

Ubijeni hodža bio je derviš

Ubijeni Gazmend Tahirovci bio je Bošnjak iz Dragaša i dugogodišnji imam sela Zlipotok.

Među meštanima bio je poznat kao posvećen verski službenik, pripadnik sufijsko-derviškog reda. Redovno je organizovao okupljanja svojih istomišljenika sa kojima je sprovodio derviške rituale.

Uživao je poštovanje lokalne zajednice.