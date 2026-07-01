Telo je pronađeno u vodi, nedaleko od mesta gde se mladić, kako se sumnja utopio, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Šapcu.

Njegov nestanak je prijavljen juče kada su pripadnici MUP-a i vatrogasci započeli potragu.

Prema pisanju medija, Bogdan je bio na reci u društvu, kao i obično. U jednom trenutku je počeo samo da se davi i nestao u talasima reke.

Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra.

B. T. bio je policajac iz redova lozničke saobraćajne policije.

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