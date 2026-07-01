U Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, juče oko četiri sata posle ponoći, nepoznata osoba bacila je Molotovljev koktel na jedan splav, nakon čega je izbio požar.

Prema prvim informacijama, napadač je najpre razbio staklo na objektu, a potom u unutrašnjost ubacio flašu sa zapaljivom tečnošću, koja je izazvala vatru.

U požaru je pričinjena manja materijalna šteta. Nagoreo je deo inventara i šank, dok povređenih, prema dosadašnjim informacijama, nije bilo.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Telegraf.rs