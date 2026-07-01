Napad nožem koji se dogodio noćas oko 2 sata ujutru u Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari dobio je novi obrt, nakon što je ćerka povređenog Lj. G. (47), koja je bila svedok krvavog obračuna, iznela tvrdnje o identitetu žena koje su, kako se sumnja, učestvovale u napadu.

Prema prvim informacijama, u baraku u kojoj živi Lj. G. ušle su tri žene, nakon čega je usledila rasprava koja je, prema rečima njegove ćerke, ubrzo prerasla u fizički sukob. Tokom obračuna jedna od žena je, kako se sumnja, nožem ubola muškarca u nogu, a potom su sve tri pobegle sa lica mesta.

Prema tvrdnjama ćerke povređenog muškarca, koja je bila svedok ovog napada, ona zna identitet napadača.

- Devojka je ispričala da su dve žene ćerke njegove devojke, a da je treća njihova drugarica - ispričao je izvor blizak istrazi.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, zbrinula povređenog i prevezla ga u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf)

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