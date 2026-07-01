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Evropska unija uputila je Ukrajini 3,9 milijardi evra za finansiranje nabavke dronova.

Ruske snage nastavljaju napade na Sumi i Zaporožje, a vlasti Zaporoške oblasti tvrde da su u udarima ruskih navođenih bombi poginule dve osobe.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti.

Ruska protivvazdušna odbrana saopštila je da je oborila 60 ukrajinskih bespilotnih letelica, dok je u padu jednog drona na privatnu kuću u Moskovskoj oblasti poginula šestomesečna beba.

Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, u Rusiji već danima traje nestašica goriva.

Kremlj razmatra uvoz naftnih derivata iz više zemalja kako bi ublažio posledice krize i stabilizovao tržište goriva.

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Ruski dronovi izveli napade

Dronovi su izveli napade na mete u Sumskoj, Zaporoškoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Černigovskoj oblasti.

Najmanje dve osobe poginule, pet povređeno u ruskom napadu na minibus u Hersonu

Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform. Prokudin je naveo da se okolnosti napada još razjašnjavaju.

Jedna osoba poginula, tri povređene u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći, saopštio je načelnik vojne oblasne uprave Aleksandar Ganža.

Ganža je rekao da je jedna povređena osoba hospitalizovana. On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale pet benzinskih pumpi u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon čega su izbili požari, preneo je Ukrinform.

Rusija zatvara nekoliki graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom

Ruska vlada je donela odluku o zatvaranju više železničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom. Kako se navodi u saopštenju ruske vlade, od 1. jula privremeno će biti obustavljen prelazak ljudi, vozila, robe i pošiljki preko određenih železničkih prelaza na granicama sa ove tri zemlje, prenosi Sputnjik.

Među prelazima koji se zatvaraju nalaze se železničke stanice Sankt Peterburg - Finlandski i Viborg, kao i Vjarcila, Ljuta i Svetogorsk na granici sa Finskom.

Na granici sa Estonijom zatvara se prelaz Pečori-Pskovski, dok će na granici sa Letonijom biti obustavljen saobraćaj preko prelaza Pitalovo u Pskovskoj oblasti. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je zadatak da o ovoj odluci obavesti vlasti Finske, Estonije i Letonije, a odluka stupa na snagu 1. jula.

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