Najvažnije:

  • Evropska unija uputila je Ukrajini 3,9 milijardi evra za finansiranje nabavke dronova.
  • Ruske snage nastavljaju napade na Sumi i Zaporožje, a vlasti Zaporoške oblasti tvrde da su u udarima ruskih navođenih bombi poginule dve osobe.
  • Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti.
  • Ruska protivvazdušna odbrana saopštila je da je oborila 60 ukrajinskih bespilotnih letelica, dok je u padu jednog drona na privatnu kuću u Moskovskoj oblasti poginula šestomesečna beba.
  • Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, u Rusiji već danima traje nestašica goriva.
  • Kremlj razmatra uvoz naftnih derivata iz više zemalja kako bi ublažio posledice krize i stabilizovao tržište goriva.

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Ruski dronovi izveli napade

Dronovi su izveli napade na mete u Sumskoj, Zaporoškoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Černigovskoj oblasti.

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Najmanje dve osobe poginule, pet povređeno u ruskom napadu na minibus u Hersonu

Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno jutros u ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine, saopštio je šef regionalne državne administracije Aleksandar Prokudin.

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On je objavio na Telegramu da su ruske snage jutros oko 7.00 sati dronom pogodile minibus u centralnom okrugu Hersona, preneo je Ukrinform. Prokudin je naveo da se okolnosti napada još razjašnjavaju.

Jedna osoba poginula, tri povređene u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu na ukrajinsku Dnjepropetrovsku oblast tokom noći, saopštio je načelnik vojne oblasne uprave Aleksandar Ganža.

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Ganža je rekao da je jedna povređena osoba hospitalizovana. On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale pet benzinskih pumpi u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon čega su izbili požari, preneo je Ukrinform.

Rusija zatvara nekoliki graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom

Ruska vlada je donela odluku o zatvaranju više železničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom. Kako se navodi u saopštenju ruske vlade, od 1. jula privremeno će biti obustavljen prelazak ljudi, vozila, robe i pošiljki preko određenih železničkih prelaza na granicama sa ove tri zemlje, prenosi Sputnjik.

Među prelazima koji se zatvaraju nalaze se železničke stanice Sankt Peterburg - Finlandski i Viborg, kao i Vjarcila, Ljuta i Svetogorsk na granici sa Finskom.

Na granici sa Estonijom zatvara se prelaz Pečori-Pskovski, dok će na granici sa Letonijom biti obustavljen saobraćaj preko prelaza Pitalovo u Pskovskoj oblasti. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je zadatak da o ovoj odluci obavesti vlasti Finske, Estonije i Letonije, a odluka stupa na snagu 1. jula.

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