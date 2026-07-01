Nebo iznad polusrušenih zgrada prestonice iznenada je poprimilo duboku, „biblijsku“ crvenu boju, nalik otvorenoj rani, piše grčki portal "Pronjuz".

Zapanjujući snimci pokrenuli su brojne rasprave. Dok jedni smatraju da je reč o prirodnom atmosferskom fenomenu povezanom sa zemljotresom, drugi veruju da je to "znak ispunjenja biblijskih proročanstava i najava mračnih dana koji tek dolaze".

U periodima velikih katastrofa priroda često deluje kao da odražava ljudsku tragediju, a crveno nebo iznad Karakasa nije izuzetak.

Boja nalik krvi koja je prekrila grad mnogi tumače kao simbol žalosti same zemlje za hiljadama poginulih i desetinama hiljada nestalih koji se i dalje nalaze zatrpani ispod ruševina.

Na društvenim mrežama brojni korisnici povezuju ovaj fenomen sa biblijskim proročanstvima o Apokalipsi.

U narodnim predanjima, neobične boje neba nakon snažnih zemljotresa često su se dovodile u vezu sa mogućnošću novih, još jačih potresa ili drugih prirodnih katastrofa.

Iako naučnici objašnjavaju da je pojava najverovatnije posledica rasipanja svetlosti na česticama prašine ili drugih atmosferskih procesa povezanih sa seizmičkom aktivnošću, psihološki uticaj ovakvog prizora na preživele ostaje izuzetno snažan.

Kada se jedna zemlja već nalazi u potpunom haosu, sa uništenom infrastrukturom i hiljadama raseljenih ljudi, nebo koje podseća na vatreni pakao mnogi doživljavaju kao zloslutni prizor, navodi portal.

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