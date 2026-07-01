Dvadesetogodišnji mladić M.Z. iz Čačka teško je povređen kada ga je u Ovčar Banji udario voz. On je zbog težine povreda iz čačanske bolnice prevezen na lečenje u Beograd, u Urgentni centar.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do teške nezgode nisu zvanično poznate, ali se pretpostavlja da se sve odigralo na Železničkom mostu.

- Kako smo čuli, mladići su skakali u vodu sa Železničkog mosta. Kada se M.Z. najverovatnije nalazio na mostu, spletom nesrećnih okolnosti njega je udario voz i on je pao u vodu. Odmah je na lice mesta stigao specijalni tim za spasavanje na vodi koji ga je izvukao i predao službi Hitne pomoći - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Usled ove nezgode železnički saobraćaj je bio kratko obustavljen, a policija je obavila uviđaj.

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