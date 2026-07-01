Pre deset godina dogodio se zverski zločin koji je šokirao Srbiju, kada je Vladica Rajković od tridesetak i nešto godina, iz sela Vratarnica kod Zaječara, oteo s rođendana svoju malu komšinicu Anđelinu S. (3), silovao je, a potom i ubio

Sirota devojčica imala je samo tri godine i nije ni slutila da će sa dečjeg slavlja i prvog rođendanskog veselja u obližnjem dvorištu zauvek otići u smrt.

Tog 9. jula 2016. Vladica je bio na rođendanu kod deteta svog brata, u dvorištu do kuće male Anđe.

Tog vrelog julskog popodneva uzeo je Anđelinu za ruku i rekao da je vodi u šetnju. Niko od prisutnih nije ni pomislio da bi moglo da se dogodi nešto loše jer se Vladica tog dana igrao s dečicom koja su došla na slavlje, dozvoljavao da ga jašu, šalio se s njima i bio vidno nasmejan.

Niko nije mogao ni da pretpostavi da se u mladom muškarcu krije takav Mister Hajd.

- Vladica se u jednom trenutku išunjao i odveo žrtvu, kako je kasnije utvrđeno, do potoka u šumi. Tamo ju je zverski silovao, a potom je tukao rukama i nogama, da bi na kraju uzeo kamen i zverski je udarao u glavu - podsetio je pre par godina izvor Kurira na kobni dan.

- Monstrum se nakon toga okrenuo i otišao kući, a unakaženo telo devojčice ostavio kraj potoka. Kada je stigao kući, oprao je krvavu garderobu i stavio da se suši na žicu. Nakon toga smireno i u čistoj odeći odlazi na rođendan i nastavlja da pije.

Ubrzo Anđelinina majka primećuje da je nema i prisutni na proslavu počinju da je traže. Meštani sela se uključuju, ali i policija.

- Devojčicin ujak primetio je da se Vladica presvukao i uhvatio ga za kragnu i pitao gde je ona, ali je Vladica davao nepovezane odgovore. Policija je uhapsila Rajkovića i on je priznao zločin i odveo inspektore na mesto zločina - navodio je sagovornik.

- Detetov leš bio je skroz neprepoznatljiv, vidljive su bile stravične povrede, a glava trogodišnje devojčice bila je smrskana. Surovi ubica tada je šokirao inspektore jer je priznao i da je samo mesec dana ranije ubio komšinicu Draganu Stanković (47), za koju se sumnjalo da je otputovala. Rajković i žrtva su zajedno pili, a onda ju je Vladica zadavio i njeno telo bacio u reku Timok, gde su njeni posmrtni ostaci pronađeni

Tog kobnog jula pre devet godina, malo posle stravičnog ubistva male Anđeline, Rajković je do detalja u policiji ispričao šta se tog dana odigralo.

Najstrašnije i najtužnije od svega jesu njegove mehanički-poslovične rečenice koje su zvučale kao prepričavanje sižea nekog odurnog filma a ne poslednji trenuci nedužne devojčice od samo tri godinice koja je skončala u neopisivom strahu i još gorim mukama, ne razumevajući ni šta joj se zapravo događa i šta taj čika hoće od nje.

- Toliko sam je udarao da sam joj pocepao stomak. Od udaraca kamenom u glavu nisam video ni gde su joj oči, ispričao je na saslušanju Vladica Rajković.

- Pobesneo sam i poludeo kad je Anđelina počela da plače, zapomaže i vrišti dok sam je svlačio i pokušavao da je poljubim. Batrgala se nogama kad sam pokušao da ih rastavim pa sam morao da je udarim pesnicom i smirim - ovako je počeo svoj stravičan iskaz čudovište Vladica Rajković iz Vratarnice.

Smeškao se novinarima dok je policija tražila telo Dragane, njegove druge žrtve

Vladica Rajković priznao je u par narednnih dana policiji i da je dvadesetak dana pre Anđe ubio i Draganu Stanković (47), čiji je nestanak prijavljen, a za kojom je policija intenzivno tragala.

Rajković je priznao da je ženu s kojom je živeo zadavio golim rukama, a potom umotao u jorgan i bacio u Timok. Nakon šokantnog priznanja, policija je monstruma odvela da im na obali reke pokaže gde je bacio leš. Rajković se izdaleka smešio novinarima koji su pratili istragu policije.

Govoreći o motivu ubistva, Rajković je kazao da mu je „dozlogrdilo zvocanje“ zbog novca koji joj je dugovao (3.000 evra), a takođe je tvrdio da ga je primoravala na seks kako bi mu oprostila dugove.

Menjao iskaz na suđenju

U Višem sudu u Zaječaru na glavnom pretresu u procesu suđenja za ubistvo trogodišnje Anđeline S. iz Vratarnice, optuženi Vladica Rajković izjavio je da je odgovoran za smrt devojčice, ali ne na način koji mu se optužnicom stavlja na teret.

Advokat porodice ubijene devojčice Maja Atanasković rekla je da su iskazi optuženog u potpunoj suprotnosti sa obdukcionim nalazom i nalazom o mehanizmu nanošenja povreda.

- Optuženi Vladica Rajković izjavio je da se smrt nije odigrala kako je navedeno u dispozitivu optužnog akta. Rekao je da žrtvu nije udarao kamenom prečnika 25 sa 30 centimetara po glavi nego da ju je nosio na ramenima, da se tom prilikom sapleo i da je krenuo da pada. Dalje je naveo da je tada Anđelina udarila čeonim delom glave o zid napuštene kuće na putu ka autobuskoj stanici, te da se on tada uplašio. Rekao je i da ju je odveo 200 metara dalje od tog mesta, da je skinuo gornji deo majice i probao da je reanimira, ali da nije davala znakove života. Tada je izjavio da je nije silovao već da je svoju ruku slučajno zavukao u njeno međunožje i odatle tragovi krvi. Kompletan njegov iskaz je u suprotnosti sa zapisnikom sa obdukcije koji je uradio Zavod za veštačenje u Nišu i sa dopunskim nalazom o vrsti i mehanizmu nanošenja povreda, kao i sa tragovima DNK. Na moje pitanje odakle tragovi sperme utvrđeni biološkim nalazom na dva mesta na njegovom donjem vešu, on je rekao da ne može o tome da govori jer „silovanja nije bilo“. Dakle, ono što mogu da zaključim jeste da su iskazi optuženog u potpunoj suprotnosti sa obdukcionim nalazima i biološkim tragovima jer obdukcioni nalaz i nalaz iz decembra 2016. godine o mehanizmu nanošenja povreda, jasno govore da su povrede nanete kamenom 25 sa 30 centimetara, da je reč o višestrukom prelomu baze lobanje i da je bilo više udaraca. Štaviše, prema obdukcionom nalazu, postoje i tragovi davljenja, odnosno stezanja vrata- izjavila je tada Maja Atanasković po izlasku iz sudnice.