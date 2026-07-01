Ono što je trebalo da bude još jedan lep dan na moru za jednu srpsku porodicu u Grčkoj, za nekoliko sekundi pretvorilo se u pravu noćnu moru.

Na poznatoj plaži Amolofi, kod Nea Peramosa, dečak iz Srbije nagazio je u plićaku na ribu pauk - jednu od najotrovnijih riba u Mediteranu.

Riba se gotovo i ne vidi jer je zakopana u pesku, pa kupači često ni ne slute šta se nalazi tik ispod nogu.

Sve se dogodilo u sekundi.

Dečak je osetio ubod u stopalu, a onda je usledio bol koji je, prema rečima njegove majke, bio gotovo neopisiv.

Prst je počeo da otiče neverovatnom brzinom.

- Sin je stao na ribu pauk. To koliko boli i koliko brzo otiče, ne mogu da vam opišem - napisala je majka u grupi Grčka info.

U tom trenutku najvažnija je bila brza reakcija.

Spasilac Gabrijela odmah je shvatila o čemu je reč i potrčala po vrelu vodu, koja je prva i najvažnija pomoć kod uboda ribe pauk.

Malo ljudi zna da se otrov ove ribe razgrađuje na visokim temperaturama, zbog čega topla voda može značajno da ublaži reakciju i bol.

Situacija je bila još ozbiljnija jer je dečak sklon alergijama.

Srećom, prethodne večeri popio je lek protiv alergije, što je, kako porodica veruje, usporilo jaču reakciju organizma.

Lekari su ubrzo preuzeli dečaka i dali mu terapiju protiv bolova, alergije i otoka.

Porodica je kasnije javno zahvalila spasiocu i svima koji su odmah pritekli u pomoć.

Ovaj slučaj je ozbiljno upozorenje svim turistima koji letuju u Grčkoj, posebno na peščanim plažama.

Stručnjaci savetuju jedno - u plićaku obavezno nosite obuću za vodu.

Riba pauk je gotovo nevidljiva, a jedan pogrešan korak dovoljan je da bezbrižan dan na plaži pretvori u pravi horor.