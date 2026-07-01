Prilikom kupovine banana većina ljudi obraća pažnju na boju kore i eventualne tamne fleke, ali stručnjaci upozoravaju da postoji još jedan detalj koji ne bi trebalo zanemariti – vlaga ili lepljivost na površini ploda.

Iako kapljice vode ne moraju nužno da znače da je banana pokvarena, mogu biti znak da je voće bilo izloženo uslovima koji ubrzavaju kvarenje ili da je kora već oštećena.

Zašto se na kori banana pojavljuju kapljice vode?

Jedan od najčešćih razloga jeste kondenzacija. Kada se banane iz hladnijeg skladišta iznesu u topliju prostoriju, na kori se mogu stvoriti kapljice vode, baš kao na hladnoj flaši iz frižidera.

Sama kondenzacija nije opasna, ali ako voće dugo ostane vlažno, povećava se rizik od razvoja buđi i mikroorganizama, naročito ako je kora već oštećena.

Vlažna i lepljiva kora može ukazivati na oštećenje ploda

Ako primetite da je površina banane lepljiva ili da iz nje curi tečnost, moguće je da je kora napukla ili da je plod počeo da propada.

U takvim slučajevima povećava se mogućnost razvoja bakterija i plesni, pa je najbolje izabrati drugi plod.

Da li je prskanje voća vodom problem?

U pojedinim prodavnicama voće se povremeno orošava kako bi izgledalo svežije. Međutim, banane se uglavnom ne prskaju na isti način kao lisnato povrće ili drugo voće.

Ako su banane neuobičajeno mokre, vredi proveriti da li je reč o kondenzaciji ili o plodovima koji su oštećeni tokom transporta i skladištenja.

Kako bezbedno odabrati banane?

Prilikom kupovine obratite pažnju na nekoliko stvari:

Kora treba da bude suva i čvrsta.

Izbegavajte banane sa napuklom ili lepljivom korom.

Ako primetite tragove buđi ili curenja tečnosti, izaberite drugi grozd.

Banane pre konzumiranja operite ili dobro operite ruke nakon ljuštenja kako biste smanjili mogućnost prenosa nečistoća sa kore.

Mali detalj koji može napraviti razliku

Vlažna kora ne znači automatski da banana nije bezbedna za jelo, ali može biti znak da plod nije pravilno skladišten ili da je već počeo da propada. Nekoliko sekundi pažnje prilikom kupovine dovoljno je da izaberete kvalitetnije voće i izbegnete neprijatna iznenađenja kod kuće.