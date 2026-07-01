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Vlažne banane u marketu izbegavajte u širokom luku: Ili kupite suve, ili tražite na drugom mestu - ove ne dolaze u obzir
Povećava se mogućnost razvoja bakterija i plesni, pa je najbolje izabrati drugi plod
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