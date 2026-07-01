Nakon stravične eksplozije u kojoj su povređena sedmorica Srba u Austriji, otkriveno je u kakvom je stanju muškarac (54) koji je najteže povređen.

Do nesreće je došlo u subotu, 27. juna, oko 15.20 časova na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji. Sedam vozača kamiona iz Srbije, od kojih su četvorica iz Čačka, parkirali su svoja teretna vozila i okupili se u prikolici jednog kamiona kako bi se, čekajući utovar robe, odmorili i pripremili obrok. Niko nije mogao ni da nasluti da će se rutinski završetak radnog dana pretvoriti u stravičnu eksploziju.

- Pretpostavlja se da su vozači iz Srbije koristili plinsku bocu za kuvanje. Iz za sada neutvrđenog razloga boca je iznenada eksplodirala. Eksplozija je povredila vozače - kaže izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Najteže povređeni je 54-godišnji muškarac, koji je zbog stravičnih opekotina i povreda hitno helikopterom prebačen u Opštu bolnicu u Beču.

On je zadobio teške povrede noge i lekari su morali da ga uvedu u stanje veštačke kome kako bi mu stabilizovali parametre pre teške operacije.

Kako saznajemo, on je zadobio opekotine trećeg stepena i čekaju ga plastične operacije, kao i transplantacija kože.

-Noga mu je operisana. Još ništa nije sigurno, ali za sada je van životne opasnosti. Međutim, još uvek je pod budnim okom lekara. Sa njim u bolnici je i jedan mladić koji ima lakše opekotine. On je pokretan i komunikativan, ali će još neko vreme biti na lečenju – ispričao je za naš list izvor blizak slučaju.

Petoro povređenih muškaraca sa teškim povredama zbrinuto je u bolnicama u Lincu i Velsu. Austrijska policija vodi hitnu istragu o uzroku eksplozije boce.