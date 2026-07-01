Kafanska tuča na Bulevaru kralja Aleksandra odnela je život muškarca (41), dok su njegova četiri druga povređena, ali su se nalazila van životne opasnosti.

Iza rešetaka su se našli muškarac (29) i vlasnik lokala, a policija je tragala za drugim osumnjičenim (33). Ubistvu je prethodilo nezadovoljstvo gostiju zbog nedostatka piva.

Ubijeni je došao oko 17 časova sa još četiri druga (42), (39), (52) i (34). Jedan od njih naplaćivao je keramičarski posao, pa je odlučio da časti prijatelje.

„Kako su dugo sedeli i pili, prijatelji su bili malo bučniji, ali nisu pravili probleme. Oko ponoći, za sto do njih sela su još dvojica momaka koje je vlasnik poznavao. Ne znam zbog čega je počela tuča“, rekla je jedna od konobarica.

Prema rečima očevidaca, dvojica momaka su, kada su ušli u lokal, pitala gazdu da li ima problem sa gostima koji su bili nezadovoljni zbog navodnog nedostatka hladnog piva. Postojala je i druga verzija, po kojoj je do obračuna došlo zbog „mrkog pogleda“.

Tuča između dve grupe trajala je svega nekoliko minuta. Lupali su krigle i tukli se drškama, koje su im služile kao pesnice.

Svoje nezadovoljstvo nastavili su ispred lokala. Petorica prijatelja, izubijanih po glavama i telu, sela su u automobil i krenula ka svojim kućama u Malom Mokrom Lugu.

Odmah za njima je, navodno, svojim džipom „mercedes ML“ krenuo vlasnik, koji je povezao dvojicu osumnjičenih (33) i (29). Ostavio ih je na početku jedne ulice u Malom Mokrom Lugu.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, iz pištolja je pucao samo osumnjičeni (33), za kojim je policija tragala.

Meštani su oko dva sata posle ponoći čuli desetak pucnjeva. Svi ranjeni davali su znake života, izuzev muškarca (41). Ekipa Hitne pomoći u prvi mah je pomislila da nije svestan zbog alkohola, ali su lekari u Urgentnom centru primetili rasparan stomak.

Jednog od ranjenih (42) u bolnicu je dovezao sin, a imao je prostrelnu ranu stomaka. U najtežem stanju bio je drugi (39), koji je tek nekoliko sati kasnije primetio da je upucan u stomak. Njegov prijatelj (52) ranjen je u leđa i rame, a (34) je imao povredu glave kundakom.

Osumnjičeni (29) uhapšen je te 2009. godine odmah posle incidenta, dok se skrivao u žbunju. Na telu je imao oguljenu kožu. U policiji je rekao da je samo učestvovao u tuči i da nema veze sa ubistvom.

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