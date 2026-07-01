Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine, posle borbe sa teškom bolešću.

Neutešna porodica se trudi da sačuva uspomenu na legendarnog pevača Marinka Rokvića, koji je iza sebe ostavio mnogobrojne hitove.

Iza sebe je ostavio suprugu Slavicu i trojicu sinova. Pre više od 30 godina pevač je bio u vezi s izvesnom Milom, s kojom danas ima sina Darija.

Iako Marinko i Mila nisu ušli u brak, pevač je priznao vanbračnog sina, a Dario često provodi vreme sa braćom Nikolom i Markom.

Dario sa suprugom živi u Kanadi i otac je dvojice sinova Romea i Matea, a braća su ga posetila pre nekoliko dana.

Marinko nikada nije želeo da opovrgne očinstvo, te je otvoreno priznao da ima i sina Daria, koji je rođen 1980. godine u Sarajevu, a iako vezu sa njegovom majkom Milom nikada nije krunisao brakom, sinu je dao svoje prezime, ne razdvajajući ga od naslednika koje je dobio u braku sa suprugom Slavicom.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Iako nisu odrasli zajedno, sa braćom po ocu i blizak i prijateljski odnos.

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