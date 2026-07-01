Devojka S. K. (19) brzom akcijom policije uhapšena je zbog sumnje da je noćas oko 2 sata u Bulevaru kralja Aleksandra nožem nanela povrede Lj. G. (47).

Prema prvim informacijama, kod osumnjičene S. K. pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu.

Kako smo već pisali, ćerka izbodenog muškarca je bila svedok, a, prema njenim navodima, u baraku u kojoj živi Lj. G. ušle su tri žene, nakon čega je usledila rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.

Tokom obračuna jedna od žena je, kako se sumnja, nožem ubola muškarca u nogu, a potom su sve tri pobegle sa lica mesta.

- Devojka je ispričala da su dve žene ćerke njegove devojke, a da je treća njihova drugarica - ispričao je izvor blizak istrazi za Telegraf.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, zbrinula povređenog i prevezla ga u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a za sada nije poznat stepen njegovih povreda.