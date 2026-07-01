Sedamdesetogodišnja Brenda Dojč iz američke savezne države Misuri priznala je krivicu za ugrožavanje dobrobiti deteta, nakon što je tinejdžerku o kojoj se brinula kao hraniteljka ostavila u Teksasu. Tačnije razmenila je za majmuna. Sporazumom sa tužilaštvom odbačene su dve dodatne optužbe za zlostavljanje i zanemarivanje deteta, dok je tužilac ocenio da je ovim slučajem konačno ostvarena određena pravda.

Istraga je pokrenuta početkom februara 2025. godine kada je školski policajac primetio da devojčica duže vreme ne dolazi na nastavu u školi u Misuri. Tokom provere pojavile su se informacije da je hraniteljka navodno „zamenila“ dete za egzotičnu životinju, tačnije majmuna. Iako su pojedini svedoci potvrdili da je majmun nakon toga doveden u Misuri, istražitelji nisu pronašli dovoljno dokaza da protiv Dojč podignu optužnicu za trgovinu ljudima.

Žena iz Teksasa, koja je privremeno prihvatila devojčicu, izjavila je da više nije želela da brine o njoj, ali da hraniteljka nije htela da plati njen povratak avionom. Tokom istrage tinejdžerka je ispričala da je godinama trpela fizičko i psihičko nasilje. Tvrdila je da ju je hraniteljka tukla različitim predmetima, kažnjavala dugotrajnim stajanjem u ćošku, vređala, pretila smrću i oduzimala joj lične stvari. Navela je i da je u jednom slučaju drugi član porodice držao dok ju je hraniteljka udarala drvenom palicom.

Po dolasku u Teksas, devojčica je, prema sopstvenim tvrdnjama, često ostajala sama sa egzotičnim životinjama i brinula o njima dok vlasnica nije bila kod kuće. Tužilaštvo navodi da su se sumnje na zlostavljanje u ovoj porodici pojavljivale godinama, kao i da je tokom istrage saslušan veći broj bivše hranjene dece koja su tvrdila da je optužena više pažnje posvećivala majmunima nego deci o kojoj je trebalo da vodi računa.

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