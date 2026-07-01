Cena sirove nafte pala je u sredu ispod 69 dolara za barel, dostigavši najniži nivo od 27. februara, dok tržište pažljivo prati razvoj pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i postepenu normalizaciju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Prema dostupnim informacijama, američki pregovarači Džared Kušner i Stiv Vitkof održali su konstruktivne razgovore u Kataru. Visoki zvaničnik američke administracije naveo je da tehnički pregovori sa Iranom napreduju u okviru indirektnih diplomatskih napora usmerenih na smanjenje tenzija oko jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca, kojim se nafta iz zemalja Persijskog zaliva transportuje na globalno tržište.

Oporavak saobraćaja i rast izvoza

Podaci pokazuju da se promet tankera kroz Ormuski moreuz blago oporavlja nakon razmene udara tokom prethodnog vikenda, iako je i dalje ispod nivoa zabeleženog pre izbijanja sukoba.

Istovremeno, iranski izvoz nafte porastao je na više od 40 miliona barela nakon ukidanja američke pomorske blokade, dok su rekordne ruske isporuke dovele do značajnog povećanja pomorskih zaliha širom sveta.

I pored pozitivnih signala sa pregovora, Teheran nastavlja da insistira na administrativnoj kontroli plovidbe kroz Ormuski moreuz, što i dalje predstavlja jedan od ključnih faktora neizvesnosti na svetskom tržištu nafte.

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