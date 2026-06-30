-Pa dobro i njemu smo obezbedili velika primanja, pa može sad da se brčka u Hrvatskoj. Meni je drago da je gospodin Ponoš zadovoljan. Neka nastavi da se brčka i da uživa u blagodetima koje mu je današnja Srbija pružila - rekao je predsednik Vučić, pa dodao:

-Što se tiče svih drugih ljudi, mi smo to donosili za one ljude koji su mnogo ugroženiji od njega i koji teže žive i nikada nismo kupovali ničiju podršku. Mi do sada 10 ili 11 put dajemo jednokratnu pomoć, uvek smo tražili načina kako da pomognemo ljudima. Uskoro će imati priliku da vide ko koliku podršku uživa u narodu i mislim da će se neprijatno iznenaditi. Sebe lažu kada govore o naših 45, a njihovih 40%. Neka nastave to da rade nemam ništa protiv - rekao je Vučić u Lipovici, gde je prisustvao pokaznoj vežbi Žandarmerije.