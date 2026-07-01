Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom hapšenja S. A. iz Stare Pazove i P. J. iz Krnješevca, koji se sumnjiče da su fiktivnim uplatama oštetili „Banku Poštanska štedionica“ za 3.410.000 dinara.

Kako se navodi, prevara je trajala mesecima – od novembra 2024. do marta 2025. godine, a glavni osumnjičeni je zaposlen u javnom preduzeću.

S. A. je, prema sumnjama, radio kao blagajnik u „Pošti Srbije“ u Krnješevcima i zloupotrebio svoj položaj tako što je u sistem unosio lažne uplate na svoj račun i račun svog saučesnika.

Iako stvarni novac nije uplaćivan na šalteru, sistem je prikazivao da sredstva postoje, nakon čega su osumnjičeni taj „virtuelni“ novac prebacivali i podizali putem mobilnog bankarstva.

Blagajnik se tereti za produženu zloupotrebu službenog položaja, dok se njegov saučesnik sumnjiči za pomaganje u izvršenju krivičnog dela.

Akciju je sprovelo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, a osumnjičeni će biti privedeni na saslušanje u Novom Sadu.