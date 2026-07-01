Od preminule Mile Vuković oprostila se porodica potresnom čituljom, koju je uputio i njen sin Aleksandar Vuković Boske, osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu na Senjaku.

-Nećeš nikada saznati koliko boli tvoj odlazak. Hvala ti majko za sve. Ostaješ moje večno nedostajanje. Voli te tvoj sin Saša- stoji u oproštajnoj poruci Aleksandra Vukovića.

Majka osumnjičenog preminula je u Brčkom, dok je on vest o njenoj smrti primio u pritvorskoj jedinici, gde se nalazi od hapšenja zbog teškog krivičnog dela za koje se tereti.

Zbog pravnih i bezbednosnih razloga, kao i činjenice da se sahrana održava u Bosni i Hercegovini, prisustvo osumnjičenog na poslednjem ispraćaju nije bilo moguće.

Od preminule Mile Vuković oprostila se i njena ćerka, kao i brojna rodbina, uz emotivne poruke u čitulji u kojima su naveli da je „uvek bila stub porodice i da će zauvek nedostajati“.

Aleksandar Vuković Boske nalazi se u pritvoru od 14. maja i tereti se za teško ubistvo. Istraga Višeg javnog tužilaštva u ovom slučaju obuhvata više osoba, uključujući i pripadnike policije, konobare i vlasnike ugostiteljskih objekata