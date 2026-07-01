Besnilo i ludilo na prestoničkim ulicama! U organizaciji "Kvir zbor" divljalo se za megafonima, slale se neke poruke a sve sa ciljem da LGBT zajednica pokaže da je - uz studente i da želi u vlast!

Okupljeni, kako su rekli, povodom 25 godina od prvog Prajda na Trgu republike, gde je trebalo da bude održan, ali je ugušen, "Kvir zbor" se sada okupio pod sloganom "Oslobađanje".

"Mi smo sa sugrađanim i saborcima godinu i po dana na ulicama. Nas su privodili, jer i mi smo na ovoj strani. Mi smo uz studente. Apsolutno podržavamo studente i studentski zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni izbori," objasnio Milan Bjelanović i naglasio da je "važno da pokažu da su deo ove borbe".

Na čelu njihove kolone bio je transparent "Studenti pobeđuju", dok su sve vreme aralaukali i blokaderske parole.