Ljubavni trougao o kojem danima bruji ceo Balkan dobio je novi, šokantan obrt. Nakon što je u javnost isplivao, a potom brzinom svetlosti obrisan, snimak na kojem se Džejla Ramović i Jakov Jozinović strastveno ljube na jahti, situacija se ne smiruje.

Iako se Jakov Jozinović i Džejla Ramović još uvek ne oglašavaju povodom snimka i svoje romanse, isplivali su novi detalji ovog odnosa.

Poznato je da je Džejla prethodno bila u vezi sa Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom popularnog slovenačkog benda "Džoker aut".

Nakon što je istina izašla na videlo, Bojan je odlučio da navodno blokira na društvenim mrežama i bivšu devojku, ali i njenog novog partnera.

Međutim, klupko je počelo da se odmotava kada je na Instagramu rešio da progovori slovenački influenser (poznat pod imenom Nepridiprav), inače blizak prijatelj Bojana Cvijetićanina.

-Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa", šokirao je on svojim rečima na Instagram storiju.

-Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku - izričit je bio Bojanov prijatelj.

"Prelazi iz jedne u drugu vezu"

U svojim javnim osudama, nije poštedeo ni Ramovićevu zbog njenih postupaka i načina na koji je završila prethodnu vezu.

-Devojka koja tako brzo prelazi iz jedne veze u drugu, a pritom proliva krokodilske suze, uopšte nije vredna poštovanja - zaključio je on.

Kako će ovaj novopečeni estradni par reagovati na ovako teške optužbe i da li će konačno prekinuti ćutanje, ostaje da vidimo u narednim danima.

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