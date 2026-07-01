U Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari, oko 2 časa posle ponoći, dogodio se napad nožem u kojem je povređen muškarac Lj. G. (47.
Prema prvim informacijama, u baraku u kojoj živi oštećeni navodno su upale tri žene, nakon čega je došlo do rasprave koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.
Kako se sumnja, tokom sukoba jedna od njih je oštrim predmetom, najverovatnije nožem, ubola muškarca u nogu, nakon čega su sve tri napustile lice mesta i pobegle.
Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i zbrinula povređenog muškarca, koji je potom prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda.
Policija je obaveštena o slučaju i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih žena.
Istraga je u toku i treba da utvrdi sve okolnosti i motiv ovog napada.
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