Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana je Ž. Ž. (65), zbog sumnje da je na društvenim mrežama objavila neistinite informacije o navodnim incidentima na festivalu "Music Week".

Kako je saopšteno, nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenoj odredi pritvor, kako ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo.

Ž. Ž. se krivičnom prijavom tereti za izazivanje panike i nereda, iz člana 343 Krivičnog zakonika.

O daljim koracima u postupku odlučiće Viši sud u Beogradu.