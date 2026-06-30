Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru podneće krivičnu prijavu protiv dvadesetdvogodišnjeg F. B. iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nakon što je u njegovom automobilu pronađena velika količina rezanog duvana bez potrebne dokumentacije.

Akcija je sprovedena u saradnji pripadnika Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu.

Kako je saopšteno iz MUP, prilikom kontrole putničkog automobila marke "golf", kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla čak 250 kilograma rezanog duvana.

Za pronađenu robu nije postojala dokumentacija koja bi dokazivala njeno poreklo, a sumnja se da je bila namenjena daljoj nelegalnoj prodaji na crnom tržištu.

Prema procenama nadležnih organa, ovakvim nezakonitim prometom akciznih proizvoda budžet Republike Srbije oštećen je za oko 1.510.000 dinara.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, biti podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dok policija nastavlja rad na suzbijanju nelegalne trgovine akciznom robom i otkrivanju svih lica koja učestvuju u ovakvim nezakonitim aktivnostima.

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