Nenad Kulačin i Marko Vidojković, voditelji u pokušaju na blokaderskoj Novoj S, žestoko su se obrušili na blokadere u svojoj emisiji "Dobar, loš, zao" zbog propalog skupa u Kraljevu.

- Ja se stvarno, deco i dragi studenti, izvinjavam, ali prekršili ste princip i pravilo koje ste sami nametnuli i to da prećutimo mi nećemo, jer imamo svoje mišljenje, imamo svoj stav i imamo dostojanstvo - rekao je Kulačin aludirajući na govor koji je u Kraljevu održala Jelena Pavlović, bivša poslanica Branimira Nestorovića.

Vidojković se, sa druge strane, osvrnuo na podatak fantomske organizacije Arhiv javnih skupova da je u Kraljevu bilo oko 5.000 ljudi.

- Oni to vole da porede sa Beogradom. Kažu, k'o da je u Beogradu bilo 128.000 ljudi. To je lep način da se prikaže u stvari. Ja bih rekao ipak da građani su prepoznali da je tema sranje, da ih uopšte ne zanima. Pokazali su svojim neprisustvom. Ja mislim da su došli samo oni koji su morali - rekao je Vidojković.