"Što studenti više pričaju to... ne znam kako drugačije da kažem. Ja nekako sve više želim da što manje pričaju."

"Tako da, napravili su glupost sa onim Memorandumom 2, sada su se opet na neki način okliznuli pozvavši poslanicu sa Nestorovićeve liste da govori. I nekako se čini, moj je utisak... ne mogu da znam jer su oni potpuno zatvoreni, s njima se ne može razgovarati... Mi ne znamo ni kako oni ne razmišljaju, ni zašto, ni o čemu, ništa to ne znamo. Samo dobijemo nešto gotovo, a bolje da ne dobijemo."

"Ali utisak je da su pod pritiskom da moraju da izađu sa nekakvim konkretnim stvarima, da moraju da imaju neki program... Meni se čini da je to lažan utisak, da ne moraju. Da ne moraju da imaju program, da ne moraju da izlaze ni sa čim konkretnim."

"A nevolja je u tom što kad god žele da izađu sa nečim, kad god imaju nešto konkretno da kažu, to ispadne bez veze."

"E sad, srećna okolnost je što to nije bitno. Jedino pitanje je da mi moramo da se oslobodimo ovih ljudi na vlasti, ako je moguće mirno i na izborima. I studenti treba da urade taj deo posla. Priča o programima je besmislena priča."