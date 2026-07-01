Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu identifikovali su i pronašli Č. V. (23) iz Beograda, protiv koga će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, on je 15. juna u jutarnjim časovima, u naselju Strelište u Pančevu, polio zapaljivu tečnost po parkiranom automobilu marke "mercedes", nakon čega je izbio požar.

Vatra se ubrzo proširila i zahvatila još jedno parkirano vozilo, koje je takođe oštećeno u požaru.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala osumnjičenog, a protiv njega će nadležnom tužilaštvu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.