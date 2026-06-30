Državljanin Bosne i Hercegovine (BiH) M. P. (27) uhapšen je u Ulcinju nakon prijave o podmetanju požara, a nezakonito posedovani pištolj koji je koristio je zaplenjen, saopštila je danas Uprava policije (UP).
UP je takođe saopštila da se sumnja da je M. P. ispalio dva hica u vazduh iz unutrašnjosti kuće, te da se pre upotrebe pištolja ponašao izuzetno agresivno, lomeći stvari i predmete u kući, i da je tom prilikom zadobio povrede ruku i nogu.
„Sinoć su službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj, postupajući po prijavi da je jedno lice izvršilo krivično delo podmetanja požara vatrenim oružjem, preduzeli hitne mere radi sprečavanja posledica zloupotrebe vatrenog oružja, pronašli osumnjičenog i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, lišili ga slobode“, navodi se u saopštenju.
Uprava policije dodaje da su sinoć oko 21 čas građani prijavili Odeljenju bezbednosti Ulcinj da se iz jedne od kuća u naselju Donji Štoj čuju pucnji.
U saopštenju se navodi da je na lice mesta upućena policijska patrola, koja je u jednoj od ulica zatekla osobu osumnjičenu za upotrebu vatrenog oružja.
„Osoba je identifikovana kao M. P. (27), državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u trenutku kontrole imao vidljive povrede po telu. Radi potpunog razjašnjenja svih okolnosti incidenta, policijski službenici su došli u porodičnu kuću u kojoj je osoba boravila, kada je jedan od njegovih roditelja predao policijskim službenicima vatreno oružje koje je koristio M. P. - pištolj 'Crvena Zastava', kalibra 7,65 mm, sa okvirom u kojem se nalazilo pet metaka, kao i torbu sa još šest metaka“, navodi se u saopštenju.
Policijska uprava je dodala da je naknadnim proverama utvrđeno da je M. P. u nezakonitom posedu navedenog pištolja, bez odgovarajuće dokumentacije i dokaza o poreklu.
„Na osnovu informacija prikupljenih od više lica zatečenih na licu mesta, policijski službenici su saznali da je M. P., kako se sumnja, ispalio dva hica u vazduh iz unutrašnjosti kuće, te da se pre upotrebe vatrenog oružja ponašao izuzetno agresivno, lomeći stvari i predmete u kući, prilikom čega je zadobio povrede ruku i nogu. Nakon sprovedenih policijskih i tužilačkih mera i radnji, M. P. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksploziva“, navodi se u saopštenju.
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