"Republika Srbija uspešno je realizovala emisiju šestogodišnjih evroobveznica u iznosu od 500 miliona evra putem privatnog plasmana namenjenog profesionalnim međunarodnim investitorima. Transakcija je realizovana nakon iskazanog interesovanja međunarodnih investitora, a privatni plasman je odabran kao najefikasniji način realizacije finansiranja u postojećim tržišnim uslovima.

Obveznice su emitovane sa kuponskom stopom od 4,75 odsto i rokom dospeća od šest godina.

Sredstva prikupljena ovom emisijom biće iskorišćena za finansiranje posebne budžetske namene koja se odnosi na modernizaciju sistema odbrane Republike Srbije. Dakle, osim što ulažemo u puteve, pruge, zdravstvo u jeku globalnih tenzija, vodimo računa i o resursima i investicijama u odbranu.

Napominjem da Ministarstvo finansija vodi odgovornu politiku upravljanja javnim dugom, sa jasnim ciljem da država u svakom trenutku obezbedi potrebna sredstva uz najpovoljnije moguće uslove, očuvanje fiskalne stabilnosti i dugoročnu održivost javnih finansija.

Takođe, javni dug Republike Srbije je pod kontrolom, njegova struktura se kontinuirano unapređuje, a svako novo finansiranje pažljivo se planira i realizuje u skladu sa Strategijom upravljanja javnim dugom i važećim zakonima.

Svakome ko se razume u ekonomsku teoriju ovi podaci su sasvim dovoljni da razume, ako želi i ako nije maliciozan, ali ne i Dušanu Nikeziću, potpredsedniku SSP-a. A jasno mi je i zašto.

Zato što nisu umeli da vode ekonomsku politiku, pa su zemlju doveli do finansijske propasti, do stope nezaposlenosti od 25,9 odsto i do zakatančenih fabrika, dok su građani primali mizerne plate i penzije.

Dušan Nikezić svuda vidi neke nejasne transakcije, zadnje namere, teorije zavere. Neumorno traga za greškama, a pronalazi samo uspehe ove vlasti koja je u poslednjoj deceniji preporodila i reformisala Srbiju do nivoa investicionog kreditnog rejtinga i zemlje koja je u evropskom vrhu po privrednom rastu.

Jer Nikezić nikada nije ni razumeo principe funkcionisanja javnih finansija. Da jeste, Srbija ne bi pre 2012. bila na rubu siromaštva, bankrota, pri dnu evropske lestvice.

Danas smo snažna ekonomija, sa stabilnim javnim finansijama koje podrazumevaju i odgovorno i sigurno upravljanje javnim dugom koji je u sasvim stabilnoj zoni i daje prostora za manevre kada je to potrebno.

Posebno je važno istaći da međunarodni investitori danas pokazuju značajno poverenje u Republiku Srbiju. Sve je veći broj renomiranih institucionalnih investitora koji žele da ulažu u hartije od vrednosti Republike Srbije, prepoznajući stabilnost javnih finansija, odgovornu ekonomsku politiku, kontinuirani privredni rast i potencijal naše zemlje za dalji razvoj. Takvo poverenje ne stiče se izjavama, već rezultatima koji se godinama ostvaruju.

Dakle, za emisije je potrebna tražnja, a interesovanje investitora za Srbiju samo raste, proporcionalno sa rastom panike obnevidele opozicije.

I ubuduće ćemo donositi odluke koje su u najboljem interesu Republike Srbije i njenih građana, a naš prioritet ostaje očuvanje makroekonomske stabilnosti, jačanje finansijske otpornosti države i obezbeđivanje sredstava za projekte od strateškog značaja koji doprinose bezbednosti, razvoju i dugoročnom prosperitetu Srbije.", poručio je Siniša Mali.