Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Kijevu, na marginama petog samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa, sa predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom.

Kako je naveo na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav", razgovarali su o odnosima Srbije i Slovenije, unapređenju privredne saradnje i mogućnostima za dalje povezivanje dve zemlje.

- Razmenili smo mišljenja o temama koje su bile u središtu petog Samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa, kao i o važnim regionalnim pitanjima i načinima da zajedničkim radom doprinesemo većoj stabilnosti i privrednom napretku - napisao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da je posebna pažnja tokom razgovora bila posvećena oblastima koje mogu da donesu nove razvojne mogućnosti, investicije i bolje povezivanje privreda Srbije i Slovenije.

- Nastavićemo da gradimo dobre odnose sa Slovenijom i da kroz razgovor i konkretan rad stvaramo rezultate u interesu građana obe zemlje - poručio je Vučić.