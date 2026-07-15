Modna kreatorka Marijana Mateus uživa u letnjem odmoru u Sen Tropeu, gde vreme provodi u društvu prijateljica.

Njeno elegantno izdanje privuklo je veliku pažnju, a mnogi su komentarisali njen besprekordan izgled.

Za ovu priliku odabrala je kratku žutu haljinu koja je savršeno istakla njenu vitku figuru, preplanuli ten i izvajane noge.

Stajling je dodatno naglasio njen sofisticirani stil, po kojem je godinama prepoznatljiva.

Otkrila kako održava izgled na kojem joj mnogi zavide

Iako je zakoračila u šestu deceniju života, kreatorka i dalje pleni izgledom i održava zavidnu formu.

Kako je ranije isticala, za njen izgled velikim delom zaslužna je genetika, ali i zdrave životne navike kojih se pridržava godinama.

-Sportom se bavim od malih nogu i trudim se da, kada god imam vremena, vežbam. Za moj izgled je većinom zaslužna genetika, ali bila bih nekorektna kada bih rekla da je to jedina tajna mog dobrog izgleda - rekla je svojevremeno.

Doručak, voće i zdrave navike njena su tajna dobre forme

Govoreći o ishrani, otkrila je da joj je doručak veoma važan i da ga gotovo nikada ne preskače.

-Doručak je najvažniji i trudim se da ga nikada ne preskačem. Moj jutarnji ritual je da kada se probudim prvo popijem kafu, pošto sam veliki ljubitelj, a potom pojedem manju količinu kornfleksa sa voćnim jogurtom - ispričala je ona.

Posebnu pažnju posvećuje i unosu voća, koje je redovno deo njenog jelovnika.

-Važno je da svaki dan ishranu obogatim i nekim voćem. U poslednje vreme najviše volim da jedem crveno grožđe i kivi za užinu, a ponekad jabuku ili bananu. Trudim se da ne jedem mnogo kasno, iako je to često nemoguće. Najviše volim da uveče oko 7 ili 8 sati izađem sa prijateljima na večeru - zaključila je Marijana.