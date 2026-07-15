Na petom Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, održanom u Kijevu, usvojena je zajednička deklaracija kojom učesnici potvrđuju podršku Ukrajini u ratu sa Rusijom i pozivaju na dalje jačanje političke, vojne i bezbednosne saradnje.

Među potpisnicima su predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednici Albanije, Grčke, Moldavije i Rumunije, kao i predstavnici Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Srbija nije među državama koje su potpisale dokument.

Šta piše u deklaraciji?

U dokumentu se navodi da učesnici osuđuju rusku vojnu operaciju u Ukrajini, potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine u međunarodno priznatim granicama i pozivaju na nastavak sveobuhvatne pomoći Kijevu.

Deklaracijom se podržava jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, nastavak sankcija Rusiji, dodatna pomoć u obnovi Ukrajine, kao i nastavak evropskog i evroatlantskog puta Kijeva.

Podrška NATO putu Ukrajine

Jedna od tačaka dokumenta odnosi se i na podršku budućem članstvu Ukrajine u NATO-u, kada saveznici procene da su ispunjeni svi uslovi. Potpisnici navode da bezbednost Ukrajine smatraju sastavnim delom evropske i evroatlantske bezbednosti.

Beograd nije stavio potpis

Srbija nije među državama koje su podržale tekst deklaracije, čime je ostala pri dosadašnjoj politici vojne neutralnosti i nepridruživanja dokumentima koji podrazumevaju bezbednosne ili političke obaveze u vezi sa ratom u Ukrajini.

Deklaracija, između ostalog, predviđa nastavak političke koordinacije, jačanje regionalne saradnje i podršku Ukrajini u procesu obnove i evropskih integracija.