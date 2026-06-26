Jedna osoba stradala je danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Rume i Jarka.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je vozaču pozlilo tokom vožnje, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom i došlo je do saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.

Na mestu nesreće nalaze se pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi.

Uviđaj i intervencija su u toku, a tačan uzrok nesreće i okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni istragom.

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