Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Damjan Gvozdenović osuđen na 10 godina zatvora jer je 23.februara 2022. godine, u Rakovici, ubio vršnjaka Aleksandra Tatalovića. Drugostepeni sud je naložio ponovno suđenje kao i da se produži pritvor okrivljenom Gvozdenoviću.

Kako piše u obrazloženju drugostepene presude, Viši sud u Beogradu nije jasno objasnio u presudi koje je sve povrede žrtva zadobila, kako su te povrede nastale, nije razjasnio da li su povrede direktno posledica tog događaja.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Damjan Gvozdenović se tereti za teško ubistvo. On se našao na optuženičkoj klupi zbog osnovane sumnje da je ubio Tatalovića, a prethodno je kobne noći, između 21.58 i 22.38 časova, više puta zvao Andreu S. sa kojom je bio u emotivnoj vezi, a koja je u vreme telefonskih razgovora bila u društvu ubijenog Tatalovića.

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